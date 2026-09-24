Βόλος: Χειρουργικό εργαλείο φέρεται να ξεχάστηκε μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους φέρεται να παρέμεινε στο σώμα ηλικιωμένης μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TheNewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και δεν έγινε αντιληπτό κατά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Η γυναίκα επέστρεψε στη διαδικασία αποθεραπείας, ωστόσο στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται έντονους και επίμονους πόνους. Τα συμπτώματα οδήγησαν σε νέο ιατρικό έλεγχο και σε απεικονιστικές εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τότε διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του σώματός της βρισκόταν χειρουργικό εργαλείο που φέρεται να είχε παραμείνει από την προηγούμενη επέμβαση.

Υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση

Μετά τον εντοπισμό του αντικειμένου, οι γιατροί ενημέρωσαν την ηλικιωμένη ότι ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί εκ νέου για την αφαίρεσή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δεύτερη επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε και η ασθενής ανάρρωσε σχετικά γρήγορα. Η ίδια φέρεται να έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά εναντίον γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

Η διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου», όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών και πιθανών υπηρεσιακών ευθυνών.

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ΕΔΕ, ο διοικητής του νοσοκομείου έδωσε εντολή και για συμπληρωματική διερεύνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται ενδεχόμενη ευθύνη περισσότερων του ενός προσώπων, τα οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να καταθέσουν εγγράφως τις θέσεις τους και, μετά την αξιολόγηση του υλικού, θα κριθεί εάν προκύπτουν ευθύνες και εάν θα κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται και η τήρηση του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου καταμέτρησης και ελέγχου του χειρουργικού εξοπλισμού πριν και μετά την επέμβαση.