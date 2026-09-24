Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Μαζωνάκη: “Τον φάγανε, σαν το σκυλί στ’ αμπέλι – Έδειξαν απανθρωπιά, κάλυπταν τον κ… τους”

Κατά των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη ξέσπασε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Γελάμε, γελάμε γιατί είναι ευτράπελα όλα αυτά. Πέθανε ένας άνθρωπος, τον φάγανε… Ένας καλόπιστος άνθρωπος, τον φάγανε, σαν το σκυλί στ’ αμπέλι», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και έδειξαν και απανθρωπιά, κάλυπταν τον κώλ… τους, έκλειναν τα κινητά, έπαιρναν από άλλα κινητά επί μιάμιση ώρα για να καλύψουν τα στοιχεία της ανικανότητάς τους. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.

Γιατί όταν σου πεθάνει, λες πέθανε ένας άνθρωπος, τον παίρνεις αγκαλιά και τον πηγαίνεις δίπλα στον Ευαγγελισμό μήπως και τον σώσεις. Δεν κάθεσαι μια ώρα να σώσεις τον κώλ… σου γιατί φοβάσαι ότι θα χάσεις τη χρυσή ζωή που είχες χτίσει».