Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε συμπλοκή στο Κορδελιό

Συνελήφθησαν μετά από ένταλμα ανακριτή σήμερα τρεις κατηγορούμενοι, για περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και διώκονται –κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και περί αλλοδαπών.

Οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ενώ ο ένας συνελήφθη και στο πλαίσιο αυτοφώρου καθώς βρέθηκε στη κατοχή του πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φυσίγγια, καθώς και 2 δελτία ταυτότητας εμφανώς παραποιημένα-πλαστά. Πρόκειται για ξεχωριστή δικογραφία, για την οποία παραπέμπεται επίσης στον ανακριτή. Αναμένεται, μάλιστα, να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη.