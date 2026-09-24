Αυτή είναι η νέα φανέλα του μπασκετικού Άρη – Δείτε εικόνες

Σε νέα εποχή περνά ο Άρης, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της σε Stoiximan GBL και EuroCup.

Στο πλαίσιο της Media Day που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (24/09), η ΚΑΕ Άρης παρουσίασε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Nick Galis Hall, μεταξύ των οποίων και τη νέα κερκίδα που τοποθετήθηκε στο γήπεδο.

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με το metrosport.gr, στο παρκέ του Αλεξανδρείου παρουσιάστηκε και η νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27. Ο «Αυτοκράτορας» έχει πλέον νέα αθλητική εταιρεία ένδυσης, καθώς από τη φετινή αγωνιστική περίοδο η Puma αναλαμβάνει να ντύσει τον Άρη.

Μάλιστα, η παρουσίαση της νέας φανέλας αποκάλυψε και μια χορηγική είδηση. Αυτή αφορά τη στοιχηματική εταιρεία «Stoiximan», η οποία θα διαφημίζεται στο μπροστινό μέρος της φανέλας.

Η νέα φανέλα αποτελεί μία από τις αλλαγές που συνοδεύουν τη νέα σεζόν για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι μπαίνουν στην αγωνιστική δράση με διαφορετική εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

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