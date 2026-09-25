Θεσσαλονίκη: Στα πράσινα ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού

Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ο Λευκός Πύργος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού, ενώ στον χώρο της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης των πολιτών για τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Από τις 10:00 έως τις 19:00, στον χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα. Μεταξύ άλλων, θα παρέχονται πληροφορίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, την ασφαλή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την παχυσαρκία και την ορθή απόρριψη των ληγμένων φαρμάκων.

Η δράση, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τη μορφή εικονικού φαρμακείου, ενώ θα υπάρχουν και ενημερωτικά περίπτερα εταιρειών με προϊόντα που διατίθενται μέσω των φαρμακείων. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού είναι: «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον».