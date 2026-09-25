MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στα πράσινα ο Λευκός Πύργος για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ο Λευκός Πύργος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού, ενώ στον χώρο της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης των πολιτών για τον ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Από τις 10:00 έως τις 19:00, στον χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα. Μεταξύ άλλων, θα παρέχονται πληροφορίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, την ασφαλή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την παχυσαρκία και την ορθή απόρριψη των ληγμένων φαρμάκων.

Η δράση, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τη μορφή εικονικού φαρμακείου, ενώ θα υπάρχουν και ενημερωτικά περίπτερα εταιρειών με προϊόντα που διατίθενται μέσω των φαρμακείων. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού είναι: «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον».

Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 11 ώρες πριν

10 φράσεις που αποκαλύπτουν ότι είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εθνική ποδοσφαίρου: Τι χρειάζεται για την πρόκριση και την παραμονή στη League A του Nations League

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μάρτζυ Λαζάρου: Την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό γάμο μας με τον Τάσο Παπαπέτρου έμαθα ότι ήμουν έγκυος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μ. Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει ξεκάθαρες “κόκκινες” γραμμές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αφήνουν λουλούδια, κεράκια και σημειώματα στο mural του Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Μάργκοτ Ρόμπι έγινε και επίσημα Ακερλέι αφού άλλαξε το επώνυμό της στα επιχειρηματικά έγγραφα