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Τάκης Ζαχαράτος: “Δε θέλω να πεθάνω στη σκηνή – Θέλω να κοιμηθώ σπιτάκι μου και να ξυπνήσω αλλού”

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THESTIVAL TEAM

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Για τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς οι μεταμφιέσεις του, τη Μαρινέλλα αλλά και τη σχέση του με τον χρόνο μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος στην κάμερα του «Happy Day» και στον Αλέξανδρο Ρούτα.

Ο γνωστός performer αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπήρξαν άνθρωποι που σταμάτησαν να του μιλούν επειδή ενοχλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο τους μιμήθηκε.

«Εγώ είμαι ένας καθρέφτης των ανθρώπων. Όποιος θυμώνει με αυτό που κάνεις, έχει θέμα με τον καθρέφτη, με τον εαυτό του, όχι με εσένα», απάντησε ο Τάκης Ζαχαράτος όταν ρωτήθηκε αν κάποιοι του έχουν κρατήσει κακία για τις μεταμφιέσεις του.

Στην ερώτηση αν υπήρξαν άνθρωποι που έφτασαν στο σημείο να σταματήσουν να του μιλούν, επιβεβαίωσε: «Ναι, έχει γίνει και αυτό. Είναι θλιβερό να βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Μαρινέλλα, η οποία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του, αποκαλύπτοντας ότι της αφιερώνει τη νέα του παράσταση. «Θέλω να σου πω ότι η παράσταση είναι αφιερωμένη σε εκείνη, γιατί ήθελε πάρα πολύ να κάνω θέατρο», ανέφερε.

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε και για τον χρόνο που περνά, αντιμετωπίζοντάς τον με το γνώριμο χιούμορ του. «Όχι, γιατί δεν με σκέφτεται κι αυτός, οπότε έχουμε καλή σχέση», είπε.

Όσο για το ενδεχόμενο να βάλει κάποια στιγμή τελεία στην καλλιτεχνική του πορεία, ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει σε εκείνους που θα ήθελαν η τελευταία τους στιγμή να είναι πάνω στη σκηνή.

«Θα ήθελα να είμαι σπιτάκι μου και να κοιμηθώ και να ξυπνήσω αλλού. Αυτό θα μ’ άρεσε, ας πούμε, το ιδανικό. Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε “αχ, θέλω να πεθάνω”. Μ’ αρέσει πάρα πολύ η σκηνή, αλλά οκ», εξομολογήθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Τάκης Ζαχαράτος

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