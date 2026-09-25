Χανιά: Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία – Μία σύλληψη

Εννέα περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά και συνελήφθη ένας αλλοδαπός για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Ο συλληφθείς αφαίρεσε χρηματικό ποσό 5.100 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Οι κλοπές-διαρρήξεις εξιχνιάστηκαν μετά από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2026 ο αλλοδαπός είχε διαπράξει οκτώ κλοπές-διαρρήξεις σε επαγγελματικά φορτηγά οχήματα και μία σε οικία, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.100 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, τραπεζικές κάρτες και κινητά τηλέφωνα. Χθες, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 60 ευρώ και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, και συνελήφθη. Επιπλέον, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης της εγκληματικής δραστηριότητάς του.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.