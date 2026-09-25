MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν θα βάλω πετρέλαιο, το σπίτι που ‘χω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” με τη Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να σχολιάσει την επικαιρότητα στο MEGA.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος παρουσιαστής θέλησε να κάνει και μια προσωπική αναφορά ενόψει του χειμώνα με αφορμή και τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα. Χθες έκανα προγραμματισμό και είπα πως, παρόλο που η υγεία μου είναι γενικώς επιβαρυμένη, δεν θα βάλω πετρέλαιο γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά”.

“Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που ‘χω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος εκεί που έφτασα με δική μου ευθύνη, δεν θέλω να εμπλακώ σ’ αυτό, πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος; Θα παγώσει;”.

“Θέλω να πω πως δεν είναι δυνατόν να πληρώνει 1,65 ο φίλος μας ο Κύπριος και να πληρώνουμε εμείς 2,50 και που θα πάει ακόμα. Γιατί ο Τραμπ παίζει ένα παιχνίδι, γιατί υπάρχει αυτή η λογική και η κυβέρνηση να τα παίρνει και να τα δίνει δωράκια για εξαγορά ψήφων” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού.

Ανδρέας Μικρούτσικος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της μετά τη ρήξη ανευρύσματος: Είναι καλύτερα, είμαι αισιόδοξη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Κρατικός Προϋπολογισμός: Yπέρβαση στα έσοδα από φόρους 1,35 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βόλος: “Είχε έντονο στρες και θολωμένη κρίση” ο αστυνομικός που έπαιρνε φακελάκι για να… σβήνει κλήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Περαία – Μια σύλληψη και 28 παραβάσεις του ΚΟΚ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Θάλεια Ματίκα: Με τον Τάσο έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε από το μηδέν