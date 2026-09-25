Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν θα βάλω πετρέλαιο, το σπίτι που ‘χω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι

Στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι” με τη Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, το πρωινό της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να σχολιάσει την επικαιρότητα στο MEGA.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος παρουσιαστής θέλησε να κάνει και μια προσωπική αναφορά ενόψει του χειμώνα με αφορμή και τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μπορεί να έχασα τα πάντα, αλλά θεωρώ προνομιούχο τον εαυτό μου που έχει δουλειά και βγάζει κάποια χρήματα. Χθες έκανα προγραμματισμό και είπα πως, παρόλο που η υγεία μου είναι γενικώς επιβαρυμένη, δεν θα βάλω πετρέλαιο γιατί δεν έχω αυτά τα λεφτά”.

“Θα παίξω ανάμεσα σε λίγο ηλεκτρικό και σε ξύλα, γιατί το σπίτι που ‘χω νοικιάσει έχει ένα τζακάκι. Και θεωρούμαι, όχι προνομιούχος εκεί που έφτασα με δική μου ευθύνη, δεν θέλω να εμπλακώ σ’ αυτό, πάνω από τον μέσο όρο. Τι θα κάνει ο κόσμος; Θα παγώσει;”.

“Θέλω να πω πως δεν είναι δυνατόν να πληρώνει 1,65 ο φίλος μας ο Κύπριος και να πληρώνουμε εμείς 2,50 και που θα πάει ακόμα. Γιατί ο Τραμπ παίζει ένα παιχνίδι, γιατί υπάρχει αυτή η λογική και η κυβέρνηση να τα παίρνει και να τα δίνει δωράκια για εξαγορά ψήφων” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού.