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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

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Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασκηθείσα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας, αποθηκευμένα σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

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