Εθνική Ελλάδας: Ο διαιτητής που ορίστηκε για την αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία

Ο 41χρονος Άγγλος ρέφερι, Κρίστοφερ Κάβανα, ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, απέναντι στη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Η πρεμιέρα ήταν ιδανική, η Ελλάδα είχε εξαιρετική παρουσία κόντρα στη Σερβία και κατάφερε να πάρει τη νίκη με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο ξεκίνημά της η Εθνική ομάδα μετράει 3 βαθμούς στη League A του Nations League και ετοιμάζεται πλέον για την 2η αγωνιστική, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γερμανία.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κρίστοφερ Κάβανα θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης στο Άουγκσμπουργκ, το βράδυ της Κυριακής (27/09, 21:45). Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Άγγλοι Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, 4ος διαιτητής ο Τόμας Μπράμαλ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας, με AVAR τον Άγγλο, Άντριου Μάντλεϊ.

Στο παρελθόν και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2024 ο Κρίστοφερ Κάβανα είχε διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, για τα προκριματικά του Europa League. Σ’ εκείνη την αναμέτρηση η πρόκριση είχε κριθεί μετά από 34 εκτελέσεις πέναλτι των δύο ομάδων, με τον Άγιαξ να επικρατεί 13-12.

Στην περσινή σεζόν οι διαιτητικές αποφάσεις του στην αναμέτρηση Άστον Βίλα-Νιούκαστλ για το FA Cup είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, που είχαν συνέπεια να μείνει εκτός ορισμών της Premier League για μια αγωνιστική.

Μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν ο Κρίστοφερ Κάβανα έχει διευθύνει τις αναμετρήσεις Καϊράτ Αλμάτι-Άντερλεχτ (0-3) και Φενέρμπαχτσε-Στουρμ Γκρατς (2-0) στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά και τους αγώνες Μπόρνμουθ-Έβερτον (1-1), Άρσεναλ-Τσέλσι (2-1) και Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (2-3) στην αγγλική Premier League.

Πηγή: metrosport.gr