MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μηχανή με αποτέλεσμα ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να πραγματοποιήσουν προανάκριση, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Μοτοσικλετιστής Νεκρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Νίκος Μωραΐτης: “Ο Χατζηγιάννης αντιμετωπιζόταν σαν αρρώστια που θα περάσει σε 6 μήνες” – Το σχόλιο για τον Νότη Σφακιανάκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: “Αποφάσισε να κινηθεί νομικά επειδή έχει χάσει το πόδι και τον εαυτό του” λέει ο δικηγόρος του

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Πεσκόφ: Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν και Τραμπ τον Δεκέμβριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συνελήφθη διακινητής στο Κιλκίς – Μετέφερε σε όχημα συνολικά έξι μετανάστες

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Οκτώ νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία και ζημιές σε μαιευτική κλινική