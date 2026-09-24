Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/9) στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μηχανή με αποτέλεσμα ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να πραγματοποιήσουν προανάκριση, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.