MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σύλληψη 46χρονου στους Ευζώνους: Αρνείται την έκδοσή του στην Ιταλία για τα 35 κιλά κοκαΐνης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθη 46χρονος Σκοπιανός, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης.

Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Την Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών προκειμένου να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Ωστόσο ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση του. Αναμένεται να αποφανθεί το συμβούλιο Εφετών

Συνοριακός σταθμός Ευζώνων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” από σήμερα στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις – Στο 2,89% το σταθερό επιτόκιο έως 5 έτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Πρ. Αισθητικών Β. Ελλάδας: Αγοράζουν μηχανήματα για επεμβατικές θεραπείες από το διαδίκτυο, χωρίς έλεγχο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Σκόνη στο υπνοδωμάτιο: Τα αντικείμενα που πρέπει να απομακρύνετε για πιο καθαρό χώρο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει όψη η οδός Σοφούλη – Ποιος δρόμος παίρνει σειρά – Δείτε εικόνες