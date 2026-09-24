Σύλληψη 46χρονου στους Ευζώνους: Αρνείται την έκδοσή του στην Ιταλία για τα 35 κιλά κοκαΐνης

Συνελήφθη 46χρονος Σκοπιανός, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης.

Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Την Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών προκειμένου να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Ωστόσο ο ίδιος δεν συναίνεσε στην έκδοση του. Αναμένεται να αποφανθεί το συμβούλιο Εφετών