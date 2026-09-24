Ο φετινός Οκτώβριος κρύβει σημαντικές αστρολογικές αναταράξεις που επηρεάζουν τις σχέσεις, τις συμφωνίες και τα οικονομικά μας. Δεν πρόκειται για «καταστροφή», αλλά για μια περίοδο που θα σε κάνει να ξανασκέφτεσαι συζητήσεις, να διστάζεις μπροστά σε αποφάσεις ή να βιάζεσαι να δώσεις απαντήσεις απλά για να γλιτώσεις από το άγχος.

Αν νιώθεις μια αδιόρατη ένταση στην ατμόσφαιρα, δεν είναι ιδέα σου. Η αστρολογική πυξίδα του Οκτωβρίου δείχνει αυξημένα επίπεδα πίεσης, όμως το θέμα δεν είναι να περιμένεις την «κακιά τύχη» με σταυρωμένα τα χέρια. Το μυστικό είναι να εντοπίσεις τα σημάδια εγκαίρως και να δράσεις με ψυχραιμία. Αν βρίσκεται το ζώδιο ή ο ωροσκόπος σου, βρίσκονται ανάμεσα στα πιο άτυχα ζώδια αυτού του Οκτωβρίου, δες το σαν μια ευκαιρία να προλάβεις τις αυτόματες αντιδράσεις σου πριν σου χαλάσουν τον μήνα.

Τα 5 πιο άτυχα ζώδια του Οκτωβρίου

1. Ταύρος

Η Πανσέληνος στα τέλη Οκτωβρίου στο ζώδιό σου ρίχνει άπλετο φως σε ό,τι δεν μοιάζει πλέον σταθερό: τα οικονομικά, τη ρουτίνα, μια υπόσχεση σε μια σχέση ή τον κόπο που καταβάλλεις χωρίς αντίκρισμα. Η πρώτη σου αντίδραση; Να σφιχτείς ακόμα περισσότερο. Μπορεί να ανανεώνεις διαρκώς το app της τράπεζας, να γίνεσαι απόλυτη/ος στα πλάνα σου ή να κάνεις παρορμητικές αγορές, απλά για να νιώσεις στιγμιαία άνεση.

Πώς να κάνεις reset: Κάνε στον εαυτό σου μια πιο ήρεμη ερώτηση: «Τι θα με έκανε να νιώσω πραγματικά πιο ασφαλής την επόμενη εβδομάδα και όχι απλά για τα επόμενα 10 λεπτά;»

2. Ζυγός

Ο Οκτώβριος ξεκινά με την κυβερνήτη σου, Αφροδίτη, ανάδρομη και κατευθύνεται προς τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου. Βρίσκεσαι διχασμένη/ος ανάμεσα στο να κρατήσεις τις ισορροπίες και στο να πεις αυτό που μαζεύεται καιρό μέσα σου. Κινδυνεύεις να σβήνεις και να ξαναγράφεις ένα μήνυμα μέχρι να χάσει το νόημά του, να συμφωνήσεις σε πλάνα που δεν θέλεις ή να περιμένεις από τους άλλους να αποφασίσουν για να μην γίνεις εσύ η/ο «δύσκολη/ος».

Πώς να κάνεις reset: Διάλεξε μία ειλικρινή αντί για μια «τέλεια» συζήτηση. Αρκεί κάτι τόσο απλό όσο: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο παραπάνω για να το σκεφτώ» ή «Αυτή η διευθέτηση δεν με εξυπηρετεί». Η ξεκάθαρη στάση είναι πολύ πιο ευγενική από μια διπλωματική απάντηση που κρύβει τις πραγματικές σου προθέσεις.

3. Σκορπιός

Ο φετινός Οκτώβριος σε τραβάει να σκάψεις κάτω από την επιφάνεια, ειδικά σε θέματα εμπιστοσύνης, οικονομικών, οικειότητας ή κοινών σχεδίων. Το πρόβλημα ξεκινά όταν μετατρέπεις μια υποψία σε δεδομένη απόδειξη. Μπορεί να διαβάζεις ξανά παλιές συνομιλίες, να ψάχνεις κρυφά νοήματα σε μια καθυστερημένη απάντηση ή να πιέζεις για επιβεβαίωση, ενώ αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι είναι έγκυρες πληροφορίες κι ένας καλός ύπνος.

Πώς να κάνεις reset: Βάλε τους προβληματισμούς σου στο χαρτί πριν τους μεταφέρεις στους γύρω σου. Γράψε τι γνωρίζεις με βεβαιότητα, τι υποψιάζεσαι και τι πρέπει να ρωτήσεις ευθέως. Αυτό θα εμποδίσει τον φόβο από το να πάρει το τιμόνι.

4. Κριός

Η υπομονή σου απέναντι σε κολλημένες αποφάσεις ή διφορούμενα μηνύματα εξαντλείται γρήγορα αυτόν τον μήνα. Όταν οι άλλοι δεν κινούνται με τους ρυθμούς σου, η πρακτική σου τάση είναι να αναλάβεις δράση, να στείλεις το τελικό μήνυμα ή να φορτωθείς όλη τη δουλειά απλά για να τελειώνεις. Μπορεί να νιώθεις παραγωγικός/ή εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα θα σε κατακλύσει εκνευρισμός που κανείς δεν βοήθησε.

Πώς να κάνεις reset: Πριν τα αναλάβεις όλα, όρισε το πλαίσιο με ένα σαφές όριο: «Μπορώ να προχωρήσω το θέμα αν έχω απάντηση μέχρι την Πέμπτη». Έτσι προστατεύεις τον ρυθμό σου χωρίς να μετατρέπεις κάθε καθυστέρηση σε προσωπική μάχη.

5. Υδροχόος

Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε αυτό που βγάζει νόημα στο δικό σου μυαλό και σε αυτό που μπορούν να παρακολουθήσουν οι άλλοι. Μπορεί να έχεις την πιο έξυπνη λύση για τη δουλειά ή μια σχέση, αλλά να εκνευρίζεσαι που πρέπει να εξηγήσεις τα «αυτονόητα». Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στα τέλη του μήνα, τα λόγια σου κινδυνεύουν να ακουστούν πιο ψυχρά ή απότομα από όσο σκόπευες.

Πώς να κάνεις reset: Απλοποίησε τη σκέψη σου όταν την επικοινωνείς. Πες τι θέλεις, γιατί έχει σημασία και ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τις ιδέες σου. Απλώς βοήθησε τους άλλους να τις καταλάβουν.

Πηγή: ladylike.gr