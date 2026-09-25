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Τρίκαλα: Εργαζόμενος γρονθοκόπησε τον εργοδότη του επειδή τον απέλυσε

Αρχείο Intime
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Σε ένταση κατέληξε η ανακοίνωση απόλυσης σε επιχείρηση των Τρικάλων, καθώς εργαζόμενος φέρεται να αντέδρασε επιθετικά και να χτύπησε τον εργοδότη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Trikalafocus.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ (24/9), όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ενημέρωσε τον υπάλληλό του ότι η μεταξύ τους συνεργασία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί.

Η ανακοίνωση της απόφασης φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στον εργοδότη του και φέρεται να τον χτύπησε με τρεις γροθιές.

Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσέφυγε στις Αρχές και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργαζομένου.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τρίκαλα

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