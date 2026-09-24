12χρονη χαροπαλεύει μετά από ηλεκτροπληξία 30.000 βολτ: Έμεινε να κρέμεται στο κενό από πυλώνα υψηλής τάσης για μια ανάρτηση στα social

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 12χρονη στην Ισπανία, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όταν χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα 30.000 βολτ. Το σοκαριστικό ατύχημα συνέβη στην περιοχή Ναβαερμόσα, κοντά στο Τολέδο, όταν το ανήλικο κορίτσι σκαρφάλωσε σε πυλώνα υψηλής τάσης, προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες για ένα επικίνδυνο challenge που σαρώνει στα social media.

Τη στιγμή της ανάβασης, η 12χρονη φέρεται να άγγιξε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, με αποτέλεσμα να υποστεί σφοδρή ηλεκτροπληξία, βαρύτατα εγκαύματα και να μείνει αβοήθητη να κρέμεται στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και ειδοποιήθηκαν αμέσως οι αρχές έκτακτης ανάγκης.



Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν σε άμεση διακοπή της παροχής του ρεύματος, σκαρφάλωσαν στον πυλώνα και αφού απεγκλώβισαν με ασφάλεια το κορίτσι, το κατέβασαν στο έδαφος με τη βοήθεια ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος.

Οι διασώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης.

Το τραγικό αυτό περιστατικό οδήγησε τις πυροσβεστικές αρχές να απευθύνουν αυστηρή προειδοποίηση προς τους νέους για την αυξανόμενη μανία των ακραίων προκλήσεων στο διαδίκτυο.



Όπως υπογράμμισαν χαρακτηριστικά, καμία ανάρτηση, φωτογραφία ή βίντεο δεν αξίζει το ρίσκο της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, υπενθύμισαν πως η προσέγγιση πυλώνων υψηλής τάσης είναι θανάσιμη, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να χτυπήσει κάποιον ακόμη και χωρίς να υπάρχει άμεση σωματική επαφή με τα καλώδια.

Πηγή: newsbeast.gr