Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Αν δεν είχαμε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, “θα ήμασταν όλοι νεκροί”

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπεραμυνόμενος της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποστηρίζοντας ότι, εάν δεν είχε γίνει η επίθεση, «θα ήμασταν όλοι νεκροί».

«Θέλω να πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει», συνέχισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει.

Αλλά για μένα ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω. Αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί».

«Το Ισραήλ υπερασπίζεται επίσης πολλές από τις χώρες των οποίων οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από αυτή την αίθουσα», δήλωσε. «Ηγέτες μάς ευχαριστούν που πλήξαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Συρίας, ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στα Υψίπεδα του Γκολάν «από την εποχή του Μωυσή».

Ο Νετανιάχου επέκρινε επίσης τη Γαλλία και τη Βρετανία: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, αυτοί επινόησαν τον όρο». «Θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: Skai.gr