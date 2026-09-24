MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Αν δεν είχαμε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, “θα ήμασταν όλοι νεκροί”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπεραμυνόμενος της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποστηρίζοντας ότι, εάν δεν είχε γίνει η επίθεση, «θα ήμασταν όλοι νεκροί».

«Θέλω να πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει», συνέχισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει.

Αλλά για μένα ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω. Αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί».

«Το Ισραήλ υπερασπίζεται επίσης πολλές από τις χώρες των οποίων οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από αυτή την αίθουσα», δήλωσε. «Ηγέτες μάς ευχαριστούν που πλήξαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Συρίας, ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στα Υψίπεδα του Γκολάν «από την εποχή του Μωυσή».

Ο Νετανιάχου επέκρινε επίσης τη Γαλλία και τη Βρετανία: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, αυτοί επινόησαν τον όρο». «Θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: Skai.gr

Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Φωτιά τώρα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Ταχιάος: “Δεν θα γίνει η Κυψέλη μια μαύρη τρύπα για το Μετρό της Αθήνας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

ΙΣΑ για τους δυο γιατρούς του Κολωνακίου: “Ήθελαν να κρυφτούν, γι’ αυτό έκαναν πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου Παρασκευή και Σαββατοκύριακα”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Όλγα Βενέτη για Δαλιδά: Θα μιλήσω ειλικρινά όπως πάντα, ο σύζυγός μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι πάω να κάνω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

“Μη κάνεις εμβόλια στα παιδιά, προκαλούν σύνδρομο Down”: Τι έλεγε η γιατρός του Μαζωνάκη σε γυναίκα που ήθελε παιδί