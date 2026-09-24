Θάλεια Ματίκα: Με τον Τάσο έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε από το μηδέν

Η Θάλεια Ματίκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Πέμπτη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Τάσο Ιορδανίδη για το πώς διαχειρίστηκαν το βαρύ οικονομικό πλήγμα που δέχτηκαν και πώς κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

«Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ανακαλύπτεις καινούρια ταλέντα με τον Τάσο κάθε φορά, δεν ξέρεις τι θα του πάει. Ό,τι δοκιμάζει νομίζω ότι είναι καλός σε αυτό. Ο Τάσος έχει ένα καλό. Δεν έχει καθόλου ψώνιο μέσα του. Είναι ένας κανονικός γήινος άνθρωπος και ξέρει τι θέλει από μικρός.

“Ο Τάσος δεν το βάζει κάτω”

Ήθελε οικογένεια, το ήξερε, από τότε που με γνώρισε. Μου λέει κάτι ατάκες “το λιμάνι μου είναι το σπίτι μου, με το που γυρίζω μέσα είμαι ευτυχισμένος”, πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα στη σημερινή εποχή. Είμαστε 18 χρόνια μαζί με τον Τάσο. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Τον λατρεύω. Πέρα από τον έρωτα, είναι η συντροφικότητα, είναι πολύ σημαντική. Είναι ο άνθρωπός μου. Είναι αυτός που θα μείνει -αν όλα πάνε καλά- όταν τα παιδιά μας ανοίξουν τα φτερά τους. Θέλω να είναι εκεί μαζί μου», είπε αρχικά η Θάλεια Ματίκα.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε υποστεί οικονομική καταστροφή και ξεκινήσαμε ξανά υπό του μηδενός, όχι από το μηδέν. Να είναι καλά ο Τάσος. Τότε είχαμε τα παιδιά, και τα δύο. Τότε ήρθε και ο κορονοϊός. Ήταν όλο καταστροφικό το σενάριο. Αλλά ο Τάσος έχει ένα φοβερό πράγμα. Όταν πέφτει και πέφτει πολύ χαμηλά, μπορεί και ξανασηκώνεται. Με αξιοπρέπεια πάντα και προσπάθεια. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με συγκινούν γιατί εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πιο φοβική. Ο Τάσος έχει μια φοβερή τόλμη και πυγμή, που το κάνει πράξη. Δεν ξέρω πως το κάνει αυτό. Αυτό είναι χάρισμα, νομίζω. Βέβαια, αυτό του έχει αφήσει σαν κατάλοιπο. Έχει γίνει εργασιομανής, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές δουλειές και του λέω “ήρεμα, μην πάθεις τίποτα”».