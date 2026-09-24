Δημήτρης Νατσιός: Με κόλπα δεν θα γλιτώσετε από την πίεση του κόσμου για τα προβλήματα της καθημερινότητας

Στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και στη σταδιακή εξαφάνιση των Ελλήνων παραγωγών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάνοντας λόγο για «εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα» .

«Από το 2020 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν 60% τα ημερομίσθια, 32,7% το κόστος κεφαλαίου, 37,6% το κόστος χρήσης μηχανημάτων. Η γεωργία σβήνει στην Ελλάδα… Οι γεωργοί θα εξαφανιστούν σε μια διεθνή συγκυρία που όλοι οι λαοί κοιτούν να εξασφαλίσουν την αυτάρκειά τους», είπε και πρόσθεσε.

«Με τέτοια κόλπα δεν θα γλιτώσετε από την πίεση του κόσμου για τα προβλήματα της καθημερινότητας: για τη βενζίνη, τη φέτα, τα ενοίκια, το κόστος θέρμανσης. Ο κόσμος βασανίζεται κι εσείς ετοιμάζεστε να δώσετε κουπόνι. Διδάσκετε στον λαό ότι τα λίγα βγαίνουν με κόπο και τα πολλά με κόλπο -και στα κόλπα εσείς είστε πρώτοι», συνέχισε και πρόσθεσε.

«Για να σπεύδετε να ψηφίσετε τέτοιου είδους διατάξεις, ετοιμάζεστε να φύγετε. Είστε μια απερχόμενη κυβέρνηση με τις βαλίτσες στο χέρι, που κοιτάζει πώς θα γλιτώσει τα στελέχη της».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε στις δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο.

«Από τις 2 Μαρτίου έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16. Έξι μήνες τώρα το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας δεν έχει καταβάλει στα στελέχη τις νόμιμες αποζημιώσεις εξωτερικού. Έξι μήνες απλήρωτοι οι πιλότοι και οι τεχνικοί μας στο πιο αξιόμαχο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε και κατέληξε αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική.

«Όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνεια του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση. Από τους νόμους του κράτους γλιτώνετε γιατί τους ελέγχετε, από τους πνευματικούς νόμους όμως κανείς δεν γλιτώνει».

«Σε περίπτωση που γίνει το κακό, το φρόνημα μετράει. Θέλουμε φρόνημα με “η” και όχι παιδιά φρόνιμα με “ι” που να μην κάνουν απολύτως τίποτα», ανέφερε.