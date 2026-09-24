Κυβερνητικές πηγές για δηλώσεις Ερντογάν: Να χαμηλώσει η ένταση, δεν την ανέβασε η Ελλάδα

Τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, θέτοντας στη σωστή της βάση, την ένταση που έχει προκληθεί -σε ρητορικό επίπεδο κυρίως, αλλά και στο πεδίο σε χαμηλότερους τόνους- ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν» και προσθέτουν:

«Είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της τουρκικής προεδρίας, κατά την επιστροφή από τη Νέα Υόρκη, τόνισε:

«Θέλω να το πω αυτό μία φορά με απόλυτη σαφήνεια: η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης.»

Σε μία…σπάνια αποστροφή του λόγου του, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, εμφάνισε ένα ειρηνευτικό προφίλ, παρότι την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας του εξέφρασε εκ νέου την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή τη δύσκολη διπλωματική συγκυρία για την Τουρκία, ενδεχομένως να θέλει να γεφυρώσει ένα χάσμα ετών, ωστόσο δεν αποκλείεται να είναι μία τακτική «ήρεμων νερών», έχοντας κατά νου ελιγμούς με συγκεκριμένη στόχευση.

«Υπό αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Εμείς έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα και ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις.

Δεν έχουμε ούτως ή άλλως καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης γειτονικής μας χώρας. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Αυτά δεν είναι δικό μας ζήτημα.

Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.»