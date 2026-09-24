Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει στο MEGA και η σάτιρα βρίσκει για τρίτη διαδοχική χρονιά τον δρόμο της στη μικρή οθόνη.

Η πρεμιέρα της επιτυχημένης σατιρικής εκπομπής έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA. Ο Λάκης Λαζόπουλος επανέρχεται στη σκηνή και κινείται σταθερά σε έναν δρόμο ανάμεσα στο χιούμορ και την κριτική σκέψη.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα γίνει για μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν το θερμόμετρο της κοινωνίας και ένα δίωρο διαφυγής στη διασκέδαση, τη μουσική και τον καυστικό σχολιασμό.

Το «Τσαντίρι» σηκώνει την αυλαία με όλα εκείνα τα στοιχεία που το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση. Τα επιθεωρησιακά σκετς, από τη χαρισματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου, όπως ζωντανεύουν επί σκηνής από τον ίδιο και τους ηθοποιούς που τον συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή, θα συνεχίσουν να καυτηριάζουν με χιούμορ την επικαιρότητα.

Από το ανανεωμένο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν θα λείπει, φυσικά, ούτε το καθιερωμένο μουσικό διάλειμμα. Σε κάθε εκπομπή, μία προσωπικότητα του ελληνικού πενταγράμμου συναντά τον Λάκη Λαζόπουλο, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια αυθόρμητη συναυλία.

Αμέτρητα βίντεο, αναρίθμητες μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και βόλτες στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου λαμβάνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, αποτελούν σταθερές της σατιρικής εκπομπής του MEGA και τη νέα σεζόν.

Η σάτιρα βρίσκει για τρίτη σεζόν την τηλεοπτική της στέγη. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.