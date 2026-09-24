ΕΛΑΣ: Ας δώσει επιτέλους λύση η κυβέρνηση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον χειμώνα

Συνεχίζει και σήμερα την πίεση κατά της κυβέρνησης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων. Εν πρώτοις θυμίζει ότι αρχικά ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει την περασμένη Δευτέρα ως ημέρα των σχετικών ανακοινώσεων, αργότερα αυτές μετατέθηκαν για την Τετάρτη, μετά για την Παρασκευή και «τελικά σήμερα μάθαμε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. “Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν έχουμε ξαναδεί”… Το επιτελικό κράτος στα καλύτερά του», σχολιάζει δηκτικά η λεωφόρος Αμαλίας, που κάνει δύο βάσιμες, όπως υποστηρίζει, υποθέσεις για τον λόγο της αναβολής:

«Πρώτον, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είχε μηδενική προετοιμασία για το πιο κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους πολίτες.

Δεύτερον, μάλλον δεν έχουν λάβει ακόμη τις “απαραίτητες εγκρίσεις” στα αιτήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση αντί να ασχολούνται διαρκώς με το πώς θα επιτίθενται στην ΕΛ.Α.Σ. και στον Αλέξη Τσίπρα ας κάνουν τουλάχιστον τα στοιχειώδη που αφορούν τη δουλειά μιας κυβέρνησης. Και ας δώσουν επιτέλους λύση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει τον χειμώνα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Περιοδείες Α. Τσίπρα

Την ίδια ώρα, σε κομματική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη, έγινε γνωστό ότι από τα μέσα Οκτωβρίου ξεκινούν εξορμήσεις στελεχών σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, και ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην περιφέρεια, πραγματοποιώντας 9 έως 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές. Κοινό χαρακτηριστικό των εξορμήσεων αυτών, η ουσιαστική και συνεχής αλληλεπίδραση με τους πολίτες, με τα τοπικά προβλήματα να είναι στο επίκεντρο των συναντήσεων.

Συγχρόνως, η ΕΛΑΣ φροντίζει για την οργάνωσή της: στην ίδια συνεδρίαση, εκατοντάδες στελέχη της ΕΛΑΣ συμμετείχαν στην πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη μαζί με τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον γραμματέα, η νέα οργανωτική αρχιτεκτονική δεν κατασκευάστηκε για να μείνει στα χαρτιά, αλλά για να αποτελέσει τον ζωντανό πυρήνα αλλαγής μέσα στους χώρους εργασίας, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις γειτονιές.

Δηλώνοντας συγχρόνως την ετοιμότητα του κόμματος για εκλογές («ανά πάσα στιγμή», όπως είπε), ο γραμματέας σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ χτίζει «ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες από κάτω προς τα πάνω».

Σε αριθμούς, στην πρώτη γραμμή της ΕΛΑΣ θα είναι:

600 μέλη στις 59 Συντονιστικές Επιτροπές

500 νέοι Τομεακοί Υπεύθυνοι (για τους 24 θεματικούς τομείς και τη Νεολαία), οι οποίοι θα οριστούν τον επόμενο μήνα.

400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που εντάσσονται ενεργά στις τοπικές δράσεις.

Πρωταγωνιστικός θα είναι ο ρόλος της Νέας Γενιάς, λένε από τη λεωφόρο Αμαλίας, ενώ παράλληλα συγκροτούνται δίκτυα μελών σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα, συνδέοντας τα μέλη της ΕΛΑΣ με τους φυσικούς της χώρους δράσης.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης έστειλε, τέλος, μήνυμα νίκης προς όλα τα στελέχη: «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!», κατέληξε.