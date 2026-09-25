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Εθνική ποδοσφαίρου: Οι Έλληνες διεθνείς “πέταξαν” για Γερμανία, μια ημέρα μετά το τεράστιο “διπλό” στο Βελιγράδι – Δείτε εικόνες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Εθνική ποδοσφαίρου πήρε μια τεράστια νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και μετά την ολοκλήρωση της πρεμιέρας του Nations League, βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση του Β’ ομίλου της League A και πλέον κοιτάζει καλύτερα το μέλλον της στη διοργάνωση.

Η νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου την έφερε πάνω από Ολλανδία και Γερμανία, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1, με τον Χάκπο να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τους “οράνιε”, μέσα στην έδρα τους.

Την 2η αγωνιστική του Nations League, η Εθνική ποδοσφαίρου θα κοντραριστεί με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/09, 21:45), ενώ η Ολλανδία θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία (27/09, 21:45).

Μια ημέρα μετά το θρίαμβο στο Βελιγράδι, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς -αφού έκαναν μια προπόνηση στο βοηθητικό του “Μαρακανά”- αναχώρησαν για Γερμανία και το ματς της 2ης αγωνιστικής του Nations League

Το κλίμα ήταν ιδανικό, με τους διεθνείς να είναι χαμογελαστοί και να έχουν μπροστά τους μια νέα μεγάλη εκτός έδρας πρόκληση, κόντρα σε μια ομάδα-μεγαθήριο.

Δείτε εικόνες του Intime:

Εθνική Ελλάδας

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