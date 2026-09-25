Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου:

1818 Πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.

1833 Με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών, που έχουν λιγότερους από έξι μοναχούς.

1915 Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.

1926 Ο Χένρι Φορντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.

1976 Το συγκρότημα των U2 αποκτά «σάρκα και οστά» στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.

2005 Η εθνική ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης (το 1987) και ως προπονητής (2005).

Γεννήσεις

1897 Γουίλιαμ Φόκνερ, Αμερικανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1949. («Η βουή και το Πάθος») (Θαν. 6/7/1962)

1949 Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

1952 Κρίστοφερ Ριβ, Αμερικανός ηθοποιός. («Σούπερμαν») (Θαν. 10/10/2004)

Θάνατοι

1849 Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1782)

1970 Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας. («Ουδέν νεώτερον από το δυτικόν μέτωπον») (Γεν. 22/6/1898)

2003 Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985. (Γεν. 18/6/1918)

Γιορτάζουν

Ευφροσύνη.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία

Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιών