Ρωσία: Πλήγματα σε εγκαταστάσεις drones, κέντρα logistics και πλοία στην Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε και νωρίτερα σήμερα επλήγησαν πλοία και εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τη Μόσχα, εξυπηρετούσαν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ειδικότερα, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε πως οι νυχτερινές επιθέσεις είχαν στόχο αρκετές εγκαταστάσεις κατασκευής drones και συναφούς εξοπλισμού, δύο κέντρα τηλεπικοινωνιών που εξυπηρετούσαν τον ουκρανικό στρατό, κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης στο λιμάνι της Οδησσού και ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο με προορισμό το Τσορνομόρσκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε κέντρο εφοδιαστικής στην Οδησσό, σε χώρο αποθήκευσης drones στο Νόβι Μπίλιαρι και σε φορτηγό πλοίο το οποίο κατευθυνόταν προς την Οδησσό.