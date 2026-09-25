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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέσσερις κοινότητες του δήμου Ελασσόνας: Προβλήματα στην ποιότητα του νερού

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου του δήμου Ελασσόνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Ελασσόνας, η απόφαση ελήφθη μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης και κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι συνέπειες που έχουν προκύψει.

Ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Ολυμπιάδας, Σπαρμού και Πυθίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για ένα αίτημα που υποβάλαμε τεκμηριωμένα, με στόχο να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ποιότητα του νερού.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να δοθεί οριστική και ασφαλής λύση για τους κατοίκους των τεσσάρων χωριών μας.

Ο Δήμος Ελασσόνας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος».

Ελασσόνα

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