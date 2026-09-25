Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις των δύο κατηγορούμενων για τον βαρύ οπλισμό

Συνελήφθησαν ξανά οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε σε αποθήκη στις Συκιές, στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί αρχικά στις 12 Σεπτεμβρίου, όμως μετά τις απολογίες τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, ανατράπηκε μετά την προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης επανεξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση, διατάσσοντας παράλληλα την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Η ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν-2- υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 36 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής, σε αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που τους είχαν αρχικά επιβληθεί.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, ο 36χρονος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο 30χρονος προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι ανωτέρω είχαν συλληφθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού, με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος του 36χρονου παραγγέλθηκε η φυλάκισή του σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της Χώρας, ενώ ο 30χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.