Δημήτρης Νατσιός: Φλέβα χρυσού για το κράτος η άνοδος των τιμών στα καύσιμα

Για “απόλυτη κοροϊδία” έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων κατά την συνέντευξή του στο Ράδιο Πρωινή της Καβάλας.

«Το κράτος θερίζει οικονομικά τους πολίτες του μέσω των βενζινάδικων. ‘Αρα δεν μας κάνει χάρη που μοιράζει. Το κράτος τρίβει τα χέρια του, είναι φλέβα χρυσού η άνοδος των τιμών στα καύσιμα».

Ο Δημήτρης Νατσιός μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Πρωινή 93,7 της Καβάλας, χαρακτήρισε επίσης, «επικίνδυνη βραδυφλεγή βόμβα» την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου στην Καβάλα.

Ο κ. Νατσιός εξέφρασε την αντίθεσή του για το έργο καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να δείξουν την αντίθεσή τους.

«Είναι δυνατόν να αποθηκεύεται διοξείδιο άνθρακα, μια χωματερή, ουσιαστικά αυτός είναι ο προορισμός, να καταντήσει η πατρίδα μας να αποθηκεύει επικίνδυνο προϊόν; Εγώ λέω να αντιδράσουν οι κάτοικοι, να μην πιστεύουν τίποτε. Μιλάμε για την υγεία τους, μιλάμε για το μέλλον τους και μιλάμε για μια βραδυφλεγή βόμβα δίπλα τους».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων ο πρόεδρος της Νίκης, χαρακτήρισε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ως «το απόλυτο μέσο χειραγώγησης του εκλογικού σώματος. Έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τα κατά τόπους, θα βρείτε ανθρώπους να είναι απογοητευμένοι και περιμένουμε τις εκλογές. Το καλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα είναι το βράδυ των εκλογών», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Νατσιός δήλωσε πως η Νίκη, ενόψει εκλογών, ετοιμάζει πυρετωδώς τα ψηφοδέλτια «τα οποία στελεχώνουν άξιοι άνθρωποι».

«Η Νίκη, όπως και τις προηγούμενες εκλογές, κινείται κάτω από τα ραντάρ. Έχουμε αποκτήσει κοινοβουλευτική εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γεννιέται ένα μωρό, στην αρχή μπουσουλάει, μετά λίγο-λίγο πιάνει από το χεράκι και μετά τρέχει. Εμείς είμαστε στο άλλο στάδιο που αρχίζουμε και τρέχουμε» κατέληξε.