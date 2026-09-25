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Άρση απορρήτου των επικοινωνιών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη – Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος διερευνά τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Μέσω της άρσης του απορρήτου αναμένεται να έρθουν στο φως και να ενταχθούν στη δικογραφία οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια αυτών των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο προφυλακισμένοι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα δεν θα καταθέσουν τελικά προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά του εντάλματος της προσωρινής τους κράτησης. Εξάλλου, η προθεσμία για να καταθέσουν τη σχετική προσφυγή εκπνέει σήμερα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπεράσπιση των δυο γιατρών θα περιμένει να εμπλουτιστεί η ανάκριση με νέο αποδεικτικό υλικό.

Στη συνέχεια και εφόσον η υπεράσπιση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τότε δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να ζητήσει αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατ´ οίκον επιτήρηση.

Γιώργος Μαζωνάκης

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