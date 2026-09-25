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Η στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Έσπασαν τζάμια, έντρομοι έτρεξαν οι πελάτες ξενοδοχείου – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Καρέ-καρέ καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας, στην Πλάκα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνονται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Αμέσως μετά την έκρηξη, πελάτες του ξενοδοχείου καταγράφονται να τρέχουν έντρομοι, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της έκρηξης και την αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πλάκα

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