Στο νοσοκομείο η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι συνέβη

Πόνος, θλίψη και ένα μεγάλο «γιατί» βασανίζουν τις τελευταίες εβδομάδες την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2026.

Χθες, Τετάρτη, κυκλοφόρησε μία φήμη ότι η Κλειώ Μαζωνάκη εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και μία ημέρα αργότερα η εκπομπή «Super Κατερίνα» μετέδωσε ένα ρεπορτάζ, αποκαλύπτοντας την αλήθεια σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πράγματι η Κλειώ Μαζωνάκη βρέθηκε την Τετάρτη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για προγραμματισμένη θεραπεία μαζί με τον σύζυγό της, Μανώλη Μαζωνάκη και το μεσημέρι επέστρεψαν στο σπίτι τους. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι οι γονείς του Γιώργου αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Φυσικά, ο θάνατος του παιδιού τους έχει επιβαρύνει την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού και οι κόρες τους, Βάσω και Μαρία, βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους και τους στηρίζουν.

«Περαστικά να πούμε στους ανθρώπους, αλλά ό,τι και να είναι παιδιά τώρα ακόμα οι άνθρωποι και να έχουν ένα θέμα υγείας, βλέποντας το παιδί σου που δεν υπάρχει νομίζω σε κάποιον άνθρωπο να συμβεί κάτι χειρότερο. Επιβαρύνεται», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου για τους γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη.