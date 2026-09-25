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Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

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Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το ελληνικό μπάσκετ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ο Μαρκόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ τόσο ως αθλητής όσο και, κυρίως, ως προπονητής, έχοντας περάσει από αρκετές ιστορικές ομάδες.

Η σχέση του με το παρκέ ξεκίνησε ως παίκτης. Από το 1967 έως το 1972 αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Δημόκριτου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1978, όταν και ολοκλήρωσε την αγωνιστική του διαδρομή.

Το τέλος της καριέρας του ως παίκτη αποτέλεσε ουσιαστικά την αρχή μιας πολύχρονης πορείας στους πάγκους. Ο Μαρκόπουλος παρέμεινε στον Δημόκριτο, αυτή τη φορά ως προπονητής, ξεκινώντας μια διαδρομή που θα τον καθιέρωνε ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής προπονητικής.

Στη συνέχεια εργάστηκε κατά σειρά στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ — όπου ανέλαβε τόσο καθήκοντα βοηθού όσο και πρώτου προπονητή — στον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι.

Για περισσότερα από 40 χρόνια παρέμεινε ενεργός στο ελληνικό μπάσκετ, περνώντας από διαφορετικές εποχές και γενιές του αθλήματος και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στους συλλόγους που υπηρέτησε.

Η είδηση του θανάτου του σκορπά θλίψη στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, που αποχαιρετά έναν προπονητή με πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στα γήπεδα.

Σούλης Μαρκόπουλος

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