Νατάσα Θεοδωρίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: “Αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε”

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Άλσος, το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε από σκηνής για τη σχέση που τους συνέδεε και τις όμορφες στιγμές που είχαν μοιραστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω δυο λόγια για έναν άνθρωπο που πέρασα πολύ όμορφα μαζί του. Αγαπηθήκαμε πάρα πάρα πολύ, περάσαμε πολύ ωραία μαζί, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος και αποφάσισε να φύγει, έτσι ήθελε, έτσι έκανε». Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της να δικαιωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2009, όταν οι δυο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί, και τίμησε τη μνήμη του ερμηνεύοντας μία από τις αγαπημένες επιτυχίες του.

Οι συγκεκριμένες φράσεις της προκάλεσαν συζήτηση στο «Πρωινό», μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος. Ο Τάσος Τεργιάκης στάθηκε ειδικότερα στη διατύπωση «αποφάσισε να φύγει», εκφράζοντας τη διαφωνία του.

«Και την αγαπώ, και τη σέβομαι, και την είδα εκείνο το βράδυ που ήταν μέχρι τις 3 το πρωί στην ολονυχτία και ήταν συντετριμμένη. Το “έτσι ήθελε, έτσι έκανε”, το ακούω. Όμως το “Ο Γιώργος αποφάσισε να φύγει” είναι λάθος έκφραση, δε μπορείς να το λες από το μικρόφωνο. Αποδεικνύεται σιγά σιγά ότι τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι ήταν ένα άτοπο σχόλιο μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε διαφορετική ερμηνεία στα λόγια της τραγουδίστριας: «Ζούμε σε μία κοινωνία όπου είμαστε όλοι σε ένα παράθυρο και περιμένουμε ποιος θα σκοντάψει για να τον δείξουμε. Είναι μία κοινωνία απόλυτης ανθρωποφαγίας. {…} Για να μην τους κράξουν τους καλλιτέχνες, λένε κάτι για τον Μαζωνάκη σε κάθε εμφάνιση. Η Θεοδωρίδου είπε, επί της ουσίας, ότι ο Μαζωνάκης ήταν αντισυμβατικός, που έκανε πάντα ό,τι γούσταρε στη ζωή του. Άρα και το ότι έφυγε, ήταν κάτι που εκείνος επέλεξε να κάνει. Δεν είπε ότι δε φταίνε οι γιατροί».