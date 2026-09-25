Έρρικα Πρεζεράκου για Σταύρο Φλώρο: Η ψυχή πρέπει να κοιτάει μπροστά, ακόμα κι αν το σώμα μας πάει πίσω

Η Έρρικα Πρεζεράκου μίλησε στην κάμερα του Happ Day και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη, όπως είδαμε το πρωινό της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου 2026 στον αέρα του Alpha.

Η γνωστή πρωταθλήτρια κλήθηκε να μιλήσει για τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του τελευταίου κύκλου του Survivor.

Ειδικότερα, η Έρρικα Πρεζεράκου σημείωσε αρχικά πως “σίγουρα συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Συνειδητοποιώ πόσο πολύ δεν έχουμε αίσθηση για τι μπορεί να κάνει μια προπέλα, πόσο πολύ πιο συνειδητοί πρέπει να είναι οι οδηγοί καθώς οδηγούν στη θάλασσα”.

“Λυπήθηκα πάρα πολύ γι’ αυτό το παιδί, βέβαια πιστεύω ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει κάποιο λόγο. Είναι σημαντικό να διεκδικεί αυτό που θέλει για τον εαυτό του”.

“Αυτό που πάντα λέω είναι πως πάντα η ψυχή πρέπει να κοιτάει μπροστά, ακόμα κι αν το σώμα μας πάει πίσω. Γιατί είμαστε η ψυχή μας. Επικοινωνήσαμε με τον Σταύρο, ναι” πρόσθεσε, με χαμόγελο, η Έρρικα Πρεζεράκου στις νέες της δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day στον Alpha.