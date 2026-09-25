Η μεταπώληση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και η πραγματικότητα της φόρτισης

Πενήντα πέντε χιλιάρικα έδωσε κάποιος πριν τρία χρόνια, τώρα χαίρεται αν πάρει τριάντα. Κι αυτό, ειλικρινά, μιλάμε για σχετικά καλή περίπτωση. Βγαίνω στην αυλή ενός εμπόρου μεταχειρισμένων στον Πειραιά ένα πρωινό του Μαρτίου, βλέπω τέσσερα ηλεκτρικά σταρκαρισμένα εδώ και μήνες, βρώμικα, σκονισμένα, ρωτάω τι γίνεται, μου λέει “ξεχνάς τα, κανείς δεν τα πιάνει.” Πριν δύο χρόνια, οπότε η πρώτη γενιά ηλεκτρικών μπήκε μαζικά στην ελληνική αγορά, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Θα τη χαρακτήριζα πειραματική τη φάση, ίσως πιο σκληρά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι αξίζει τι. Ο αγοραστής γυρεύει εγγυήσεις, ο πωλητής δεν τεκμηριώνει τίποτα, ο έμπορος ψάχνει σημεία αναφοράς σε μια αγορά που ανατρέπεται κυριολεκτικά κάθε εξάμηνο. Ταξινομήθηκαν 8928 αμιγώς ηλεκτρικά το 2025 στη χώρα (μερίδιο 6,2%), ωραία, μα πόσα θα βρουν δεύτερο ιδιοκτήτη χωρίς να χάσουν το τρίτο της αξίας τους;

Ο Δημήτρης Αντωνίου μ’ εξέπληξε, ομολογώ, κι ας κάνει αυτή τη δουλειά δεκαπέντε χρόνια στον Πειραιά, εισαγωγές μεταχειρισμένων, αμέτρητα αυτοκίνητα, τα πάντα τα έχει δει. Φέτος πρώτη φορά, λέει, ηλεκτρικά στέκονται τρεις μήνες στο λοτ χωρίς κανείς να ρωτήσει. “Φταίει ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι αγοράζει, δεν φταίει η τιμή,” μου εξήγησε, κι έχει δίκιο. “Με ρωτάνε πόσο κρατάει η μπαταρία, τι να τους πω, ότι ο κατασκευαστής λέει οκτώ χρόνια ή 160000 χιλιόμετρα;” Αυτό που τρώει τις τιμές δεν είναι η πραγματική φθορά, είναι η αβεβαιότητα. Μελέτη σε 8300 ηλεκτρικά πανευρωπαϊκά βρήκε μέσο SoH στο 93% μετά τα 70000 χιλιόμετρα, κοντά στο 90% και πέρα από 200000, νούμερα που θα ‘πρεπε να καθησυχάζουν κάποιον, μόνο που ο αγοραστής στο Μοσχάτο ή στην Καλαμαριά δεν τα βλέπει πουθενά πριν βάλει χέρι στην τσέπη. Κάθε μονάδα πτώσης SoH ρίχνει μεταπωλητική αξία 1,2% με 1,6% στα μεσαία, 2% στα ακριβά. Μπαταρία στο 85% αντί 93%; Τρεις τέσσερις χιλιάδες ευρώ διαφορά, και κανείς δεν τη βλέπει.

Ποιος αγοράζει ηλεκτρικά εδώ, ρωτάς; Εταιρείες, κατά βάση. Οι 5594 από τις 8928 ταξινομήσεις του ’25 ήταν fleet ή leasing, 63%. Θα γυρίσουν μαζικά στη δευτερογενή σε δύο τρία χρόνια, όχι σιγά σιγά αλλά σε κύματα. Πανευρωπαϊκά μιλάμε για κάπου 329000 ηλεκτρικά πίσω από leasing μέσα στο 2026, τριπλάσια σχεδόν σε σχέση με πέρυσι, κι η Ελλάδα θα πάρει το μερίδιό της από αυτό το κύμα, θέλει δεν θέλει. Κάποιος ειδικός πρόληψης απάτης στο carVertical μου τόνισε κάτι που μοιάζει προφανές αλλά δεν το σκέφτεται σχεδόν κανείς: στα ηλεκτρικά τα χιλιόμετρα μόνα τους δεν σου λένε τίποτα, γιατί δύο αυτοκίνητα με ίδιο κοντέρ μπορεί να κουβαλάνε τελείως διαφορετική μπαταρία, αναλόγως αν ο προηγούμενος ταχυφόρτιζε κάθε μέρα, αν πάρκαρε στον ήλιο, αν φόρτιζε κάθε βράδυ ή κάθε τρίτη. Ευρωπαϊκό πρότυπο υπολογισμού SoH, παρεμπιπτόντως, ακόμα δεν υπάρχει.

Φόρτιση πάνω από 100kW κάνει ζημιά σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αργή, κι αυτό πλέον κανείς δεν το αμφισβητεί, οι μελέτες μεγάλου δείγματος το δείχνουν ξεκάθαρα. Μέση φθορά 2,3% τον χρόνο, πηγαίνει 3% αν φορτίζεις κυρίως DC. Βάλε κι ένα 0,4% παραπάνω λόγω ζέστης, κάτι που κάτω Λαμίας δεν είναι θεωρία αλλά τέσσερις μήνες τον χρόνο πραγματικότητα, ρώτα κανέναν που παρκάρει στον ήλιο στη Ρόδο ή στο Ηράκλειο. Μίλησα με τη Μαρία Αλεξίου, μηχανικός σε ανεξάρτητο συνεργείο Θεσσαλονίκης εδώ και δώδεκα χρόνια, που πρόσφατα άρχισε να βλέπει ηλεκτρικά τριετίας να φτάνουν με SoH κάπου 88 ως 95%, αλλά χωρίς πιστοποίηση τι να κάνει; “Δίνω ένα νούμερο, κάνω διάγνωση, χαρτί επίσημο όμως δεν υπάρχει. Αν δεν σ’ εμπιστευτεί ο πελάτης, τι γίνεται;” Τίποτα. Παίρνει βενζινοκίνητο.

Κι εκεί φτάνεις στο ζήτημα υποδομής. Λένε 5200 σημεία φόρτισης, ακούγεται εντυπωσιακό, ε; Σκάβεις λίγο και σκάει η φούσκα: 86% αργοί AC, αυτοί που θέλουν ώρες για πλήρη φόρτιση, DC μόλις 808, υψηλής ισχύος 115 σε ολόκληρη τη χώρα. Πού πέφτουν οι DC; Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 93%. Λοιπή Ελλάδα μοιράζεται τα ψίχουλα, ένα δύο DC ανά νομό, αν. Δρόμος Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, κενά πάνω από εκατό χιλιόμετρα. Λένε θα φτιαχτεί ως τέλη ’26, ποιος βάζει στοίχημα; Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης είχε πει 18000 σταθμούς ως το 2030, αλλά από τους 2728 DC σταθμούς που ήταν στο πρόγραμμα του ’25, δούλευαν 808 τελικά. Κάποιος στο Υπουργείο Μεταφορών χρειάζεται να δει αυτόν τον αριθμό. Πώς υποδέχεσαι μεταχειρισμένα ηλεκτρικά στη Νάξο ή στη Σπάρτη όταν ο κοντινότερος γρήγορος φορτιστής απέχει μία ώρα;

Ο Γιώργος Παναγόπουλος στη Λάρισα, μεγάλη αυλή μεταχειρισμένων, μου ‘πε κατευθείαν: θέλει να μπει στα ηλεκτρικά αλλά δεν τα εμπιστεύεται ακόμα ως εμπόρευμα. “Βενζίνη, ξέρεις τι κρατάς. Καπό, διαγνωστικό, κινητήρας. Ηλεκτρικό; Κουτί κλειστό η μπαταρία κι ο πελάτης θέλει εγγυήσεις που εγώ πώς να δώσω;” Τον ρώτησα αν σκέφτεται εξοπλισμό διαγνωστικής μπαταρίας, μου λέει ότι κάτω από δέκα χιλιάρικα δεν βρίσκει τίποτα σοβαρό, κι αυτό για κάτι που θα χρησιμοποιεί δύο τρεις φορές τον μήνα ίσως. Αντικατάσταση μπαταρίας ξεκινάει κάπου στα 4000 ευρώ, σκαρφαλώνει ως 30000 στις μεγάλες μονάδες. Ποσά που σε πολλά μεταχειρισμένα πλησιάζουν ή ξεπερνούν αυτό που πλήρωσε ο αγοραστής, πράγμα που τρομάζει και τον πιο αισιόδοξο. Κι ωστόσο, οι μπαταρίες κρατάνε καλύτερα απ’ ό,τι νομίζει ο κόσμος, απλά χωρίς πιστοποίηση τυποποιημένη η αγορά δεν έχει μέσα να βάλει τα δεδομένα στην τιμή.

Κάπου στην Ευρώπη οι τιμές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών σταθεροποιούνται σιγά σιγά, κυρίως γιατί πλέον υπάρχει καλύτερη αναφορά μπαταρίας και γιατί η ζήτηση ήρθε τώρα που έπεσαν αρκετά οι τιμές, ειδικά στα τριετή μοντέλα. Εδώ τέτοια εργαλεία απουσιάζουν, η αγοραστική βάση μικρή, η ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε αργότερα και ποιος ξέρει πότε θα φτάσει η κουλτούρα αγοράς μεταχειρισμένου ηλεκτρικού σε κρίσιμη μάζα. Κάποιο περιφερειακό ΚΤΕΟ, Λαμία ας πούμε ή Τρίκαλα, θα μπορούσε να δοκιμάσει πιλοτικά ελέγχους μπαταρίας σε μεταχειρισμένα, αν κάποιος στο Υπουργείο φρόντιζε πρώτα για θεσμικό πλαίσιο. Αλλά αυτά θέλουν βούληση, και βούληση στο ελληνικό δημόσιο κυκλοφορεί ακόμα πιο αραιά από τους γρήγορους φορτιστές στην επαρχία.