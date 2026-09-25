Οκτώ τραυματίες από ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξέι Ρούσκιχ.

Ο Ρούσκιχ δήλωσε μέσω του Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια.

Στην επίσης ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίσθηκε όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε στη διάρκεια της νύκτας ένα φορτηγό, ανακοινώθηκε από το τοπικό αρχηγείο επιχειρήσεων.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βορονέζ Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε πως δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 88 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της περιφέρειας και σε τουλάχιστον άλλες έξι περιοχές της. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο Βορονέζ, ενώ υπέστησαν ζημιές κτίρια κατοικιών, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Περμ Ντμίτρι Μαχόνιν ανέφερε μέσω του Telegram ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αποκρούουν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια. Πρόσθεσε ότι στοχοθετήθηκε μια βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα, ενώ υπηρεσίες άμεσης δράσης εργάζονται επιτόπου.

Επίσης ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας περίπου 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ενώ επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσε ζημιές στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ, με αποτέλεσμα αυτό το τελευταίο να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Γιούρι Σιγιούσαρ.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, τραυματίσθηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξέι Ρούσκιχ.

Ο Ρούσκιχ δήλωσε μέσω του Telegram ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια.

Στην επίσης ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίσθηκε όταν ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε στη διάρκεια της νύκτας ένα φορτηγό, ανακοινώθηκε από το τοπικό αρχηγείο επιχειρήσεων.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βορονέζ Αλεξάντρ Γκούσεφ δήλωσε πως δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 88 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την πρωτεύουσα της περιφέρειας και σε τουλάχιστον άλλες έξι περιοχές της. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο Βορονέζ, ενώ υπέστησαν ζημιές κτίρια κατοικιών, οχήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Περμ Ντμίτρι Μαχόνιν ανέφερε μέσω του Telegram ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αποκρούουν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια. Πρόσθεσε ότι στοχοθετήθηκε μια βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα, ενώ υπηρεσίες άμεσης δράσης εργάζονται επιτόπου.

Επίσης ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας περίπου 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ενώ επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσε ζημιές στο διυλιστήριο του Νοβοσαχτίνσκ, με αποτέλεσμα αυτό το τελευταίο να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Γιούρι Σιγιούσαρ.