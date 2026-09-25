Θεσσαλονίκη: Σήμερα η Λευκή Νύχτα Παύλου Μελά με μεγάλη συναυλία της Ήβης Αδάμου

Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ηλιούπολη και τη Λευκή Νύχτα Παύλου Μελά!

Η πετυχημένη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στον Δήμο Παύλου Μελά επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αναμένεται να γράψει ιστορία. Η μεγάλη γιορτή της αγοράς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην πλατεία Ελευθερίας, στις 21:00.

Συμμετέχουν δεκάδες πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Μουσική, τραγούδι, αθλοπαιδιές, χορός, δραστηριότητες για παιδιά και άλλες δράσεις θα συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό.

Τα εμπορικά καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά συμμετέχουν στη διοργάνωση με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για τη Λευκή Νύχτα.

Για την τόνωση της εμπορικής κίνησης ο Δήμος Παύλου Μελά διοργανώνει μια μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Συμμετέχουν στην κλήρωση όσοι αγοράσουν οποιοδήποτε προϊόν αξίας 20 ευρώ και πάνω από οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής στην κλήρωση θα γίνονται στο σταντ της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης, στην οδό Μακρυγιάννη, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, από τις 18:00 έως τις 21:30.

Οι οδός Μακρυγιάννη θα πεζοδρομηθεί. Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν έως τα μεσάνυχτα. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών τα προαύλια του 4ου, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης θα λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

Η Λευκή Νύχτα του Δήμου Παύλου Μελά υλοποιείται με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης