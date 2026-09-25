Στο ναδίρ οι αλιείς εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου – “Θα αποκλείσουμε επ’ αόριστον λιμάνια και ιχθυόσκαλες”

«Δεν αντέχουμε άλλο, έχουμε φτάσει στο τέρμα». Με τα λόγια αυτά ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων, Δημήτρης Τσιπούρας περιγράφει στο thestival.gr την ζοφερή κατάσταση που βιώνουν εξαιτίας της πανάκριβης τιμής του πετρελαίου αλλά και άλλων ζητημάτων τα οποία όπως επεσήμανε έχουν θέσει κατ΄ επανάληψη στο αρμόδιο υπουργείο δίχως όμως να λάβουν καμία απάντηση και κυρίως καμία λύση.

«Το ναυτικό πετρέλαιο το οποίο εφοδιαζόμαστε οι παράκτιοι, οι γριγρι, οι μηχανότρατες, το αγοράζαμε 0,60 ευρώ και τώρα το αγοράζουμε 1,45 ευρώ. Για 1000 λίτρα πετρέλαιο πλήρωνα 600 ευρώ και τώρα πρέπει να πληρώσω 1.450 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να βγούμε να δουλέψουμε. Είναι απαγορευτικό με αυτήν την τιμή του πετρελαίου» τόνισε ο κ. Τσιπούρας.

Οι παράκτιοι αλιείς Θεσσαλονίκης βιώνοντας, όπως είπε ο πρόεδρος τους, την καταστροφή του κλάδου τους πήραν την πρωτοβουλία να ενώσουν τις δυνάμεις με όλους τους επαγγελματίες της μέσης αλιείας και να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλα τα λιμάνια όλης της χώρας έως ότου δικαιωθούν και δοθούν λύσεις στα προβλήματα τους.

«Αποφασίσαμε οι κινητοποιήσεις να είναι επ΄ αόριστον. Ξεκινάμε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί θα παραταχθούμε (σ.σ. εννοεί τα σκάφη τους) από το kitchen bar έως τον Λευκό Πύργο και θα αποκλείσουν και το λιμάνι. Έχουμε φτάσει στα όρια μας, εγώ προσωπικά θυσιάζω και το σκάφος μου αν χρειαστεί» είπε ο κ. Τσιπούρας προσθέτοντας ότι για αρκετούς αλιείς η όλη κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη κι ότι «πολλοί θέλουν πλέον να αφήσουν το επάγγελμα».

Μάλιστα για το λόγο αυτό ζητούν από την Πολιτεία την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος για την απόσυρση σκαφών με δίκαιες αποζημιώσεις.

«Η απόσυρση σκαφών ήταν ένα πρόγραμμα που υπήρχε μέσω Ε.Ε. όπου μπορούσε κάποιος να αποσύρει το σκάφος, να το διαλύσει, να αποσύρει την άδεια και να αποζημιωθεί. Αυτό το πρόγραμμα το έχουν καταργήσει κι εμείς ζητούμε να ενεργοποιηθεί και πάλι γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τη δουλειά, να τα παρατήσουν» είπε ο κ. Τσιπούρας.

Περαιτέρω δε, οι αλιείς αντιμετωπίζουν όπως αναφέρουν συνεχιζόμενες και τεράστιες ζημιές στα αλιευτικά τους εργαλεία και στα δίχτυα από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών «χωρίς καμία ουσιαστική κρατική μέριμνα ή αποζημίωση» ενώ επίσης «η ραγδαία αύξηση και εξάπλωση του φυτοπλαγκτόν έχει αλλοιώσει το θαλάσσιο οικοσύστημα, δυσχεραίνοντας δραματικά την αλιευτική δραστηριότητα και καταστρέφοντας τα εργαλεία μας».

Οι αλιείς έχουν ανακοινώσει ότι πέρα από τα λιμάνια της χώρας θα προχωρήσουν σε κλείσιμο των ιχθυόσκαλων σε όλη την επικράτεια ζητώντας από «τους ιχθυεμπόρους και τους ιχθυοπώλες να συμπράξουν μαζί μας και να ενώσουν τις φωνές τους με τις δικές μας».

«Αν σβήσει ο πρωτογενής τομέας της αλιείας θα καταρρεύσει μαζί του ολόκληρη εφοδιαστική και εμπορική αλυσίδα» αναφέρουν οι αλιείς.