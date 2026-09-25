Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την παράσταση “Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα” στο Radio City

Μετά από 100 επιτυχημένες παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, στο RADIO CITY Theatre για τρία μοναδικά τριήμερα!

Ο Χάρης Ρώμας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας απολαυστικής ελληνικής κωμωδίας που συνδυάζει το αστείρευτο γέλιο με τη συγκίνηση, τον έρωτα με την ανατροπή και τις ανθρώπινες αδυναμίες με μια τρυφερή ματιά στη ζωή.

Μια παράσταση με γρήγορο ρυθμό, έξυπνες ατάκες, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που θα σας κάνουν να γελάσετε, αλλά και να αναγνωρίσετε κάτι από τον ίδιο σας τον εαυτό.

Η υπόθεση

Ο Παμείνος είναι ένας εκδότης με μεγάλο εγώ, ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες και… όχι και τόσο μεγάλες ηθικές αναστολές.

Στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, σκαρφίζεται ένα απίστευτο ψέμα: παρουσιάζει τη σύζυγό του ως τέως Πριγκίπισσα της Αλβανίας!

Μόνο που ένα ψέμα δεν μένει ποτέ μόνο του…

Από εκείνη τη στιγμή, ξεκινά ένα απίθανο γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και ανατροπών, όπου μπλέκονται έρωτες, γάμοι, απιστίες, προδοσίες, φιλοδοξίες και… άτακτες γραμματείς!

Και όσο οι ήρωες προσπαθούν να κρατήσουν τα προσχήματα, τόσο η κατάσταση ξεφεύγει, οδηγώντας σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Μέχρι που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτεται κάτι πολύ πιο βαθύ και ανθρώπινο.

Γιατί τελικά, κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του κάτι μοναδικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ανάγκη να αγαπηθεί και να νιώσει σημαντικός.

Και ίσως… πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία» να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να ξαναλάμψει!

«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» είναι μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία για την αγάπη, τα ψέματα, την αυτοεκτίμηση, τις δεύτερες ευκαιρίες και την ανάγκη του ανθρώπου να βρει ξανά τη θέση του στη ζωή.

Μια παράσταση που ξεκινά με άφθονο γέλιο και καταλήγει να αγγίζει την καρδιά.

Το τραγούδι της παράστασης «Ανυπότακτη» ερμηνεύει η Ιουλία Καραμπατάκη.

Ο δημιουργός λέει:

«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα» είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι.

Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος —όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του— κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της».

Χάρης Ρώμας

Μια κωμωδία για όσους πιστεύουν ακόμη ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει… από την αρχή!

Συντελεστές

Κείμενο: Χάρης Ρώμας

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας

Σκηνικά: Λαμπρινή Καρδαρά

Κοστούμια: Σοφία Δριστέλα – Χαρά Μποτσιβάλη

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θωμάς Χαβιανίδης

Creative Agency: GRIDFOX

Παραγωγή: Erofili Productions

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος

Διάρκεια: 140΄ με διάλειμμα

Παραστάσεις:

Παρασκευή: 9.00 μμ

Σάββατο: 6.00 μμ & 9.00 μμ

Κυριακή: 7.00 μμ

Προπώληση : more.com & Ταμείο Θεάτρου

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-prigkipissa-ton-agion-saranta-thessaloniki