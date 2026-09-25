MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς νερό για τρεις ώρες σήμερα περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς νερό για τρεις ώρες θα μείνουν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 9:00π.μ. έως τις 12:00μ.μ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στην συμβολή των οδών Κονταξοπούλου – Θεσσαλονίκης του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λόρδου Βύρωνος – Θεσσαλονίκης – Κονταξοπούλου – Νέστου καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.

Διακοπή νερού Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Αν δεν είχαμε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, “θα ήμασταν όλοι νεκροί”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αφήνουν λουλούδια, κεράκια και σημειώματα στο mural του Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς νερό για τρεις ώρες αύριο περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιταλία: Πλαφόν 30% στους ξένους μαθητές και απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου από Βουλή: Κατρακύλα σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τραγωδία για τον παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αντρέι Κουζμένκο: Ο πατέρας του σκοτώθηκε από αρκούδα στη Σιβηρία