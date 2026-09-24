Σε απόγνωση γονείς και μαθητές στην Πυλαία: Χωρίς σχολικό λεωφορείο 187 παιδιά – Ξεκινούν κινητοποιήσεις

Δύο εβδομάδες μετά το πρώτο κουδούνι, 187 μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας παραμένουν χωρίς σχολική μεταφορά. Οι γονείς καταγγέλλουν ολιγωρία των αρμόδιων φορέων, ζητούν άμεσο χρονοδιάγραμμα και προειδοποιούν με παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο και αποχή από τα μαθήματα.

Σε «ομηρία» βρίσκονται δεκάδες οικογένειες στην περιοχή της Πυλαίας, καθώς δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το οξύ πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών παραμένει άλυτο. Συνολικά 187 παιδιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας, τα οποία δικαιούνται βάσει νομοθεσίας δωρεάν μετακίνηση, εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε σχολικά λεωφορεία, με αποτέλεσμα ορισμένα εξ αυτών να μην έχουν καταφέρει καν να μεταβούν κανονικά στις σχολικές αίθουσες.

Το ιστορικό και οι ευθύνες των φορέων

Όπως επισημαίνουν οι γονείς, το πρόβλημα δεν ήταν ξαφνικό. Η Περιφέρεια γνώριζε ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά ότι η σύμβαση με τον προηγούμενο πάροχο έληγε. Ωστόσο, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολούθησαν κατέληξαν άγονες, καθώς –σύμφωνα με τους γονείς– δεν υπήρξε έγκαιρη διερεύνηση των προβλημάτων του κλάδου των μεταφορέων.

Από την πλευρά της, η Περιφέρεια υποστηρίζει πως έχει αυξήσει το ύψος της αποζημίωσης καθιστώντας τα δρομολόγια πιο ελκυστικά οικονομικά, όμως το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: τα παιδιά παραμένουν χωρίς μεταφορικό μέσο.

Παράλληλα, οι γονείς επιρίπτουν ευθύνες και στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, τονίζοντας πως γνώριζε το πρόβλημα και θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε προσωρινή μίσθωση λεωφορείων μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών. Ευθύνες αποδίδονται και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης για έλλειψη έγκαιρου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Τελεσίγραφο γονέων και κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Μετά από συνάντηση που είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιουτίκα, οι γονείς έλαβαν προφορικές διαβεβαιώσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρκούνται πλέον σε υποσχέσεις αλλά απαιτούν γραπτές δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν άμεσα:

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου (09:00 π.μ.): Παράσταση διαμαρτυρίας των γονέων στο Δημαρχείο Πανοράματος, με αίτημα την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών από τον Δήμαρχο.

Παράσταση διαμαρτυρίας των γονέων στο Δημαρχείο Πανοράματος, με αίτημα την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών από τον Δήμαρχο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου: Εάν μέχρι την Κυριακή 27/9 δεν υπάρξει γραπτή επιβεβαίωση για την πλήρη έναρξη των δρομολογίων, οι γονείς θα προχωρήσουν σε αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους.

«Το αίτημά μας είναι απλό και αυτονόητο: Κανένα παιδί χωρίς πρόσβαση στο σχολείο του. Κανένας μαθητής χωρίς τη μεταφορά που δικαιούται», καταλήγει η ανακοίνωση των γονέων.