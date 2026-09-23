Telegraph: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας και Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν τελματώσει, αποδίδοντας στην ελληνική πλευρά «απογοήτευση» για την έλλειψη προόδου.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν» αναφέρει χαρακτηριστικά το μέσο.

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων πηγάζει από μια διαφωνία σχετικά με το εάν ένα μακροπρόθεσμο δάνειο θα ήταν αποδεκτό από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί να «δανείσει» τα Γλυπτά επειδή απαγορεύεται από το νόμο να τα επιστρέψει.

«Κόκκινες γραμμές» στις συνομιλίες

Οι ελπίδες για την εξεύρεση λύσης έγκειται, όπως αναφέρει η Telegraph, στην παράκαμψη των νομικών «κόκκινων γραμμών» των δύο πλευρών με μια «υβριδική συμφωνία» που δεν θα ήταν ούτε μόνιμη επιστροφή, ούτε δάνειο. Το 2024 οι ελπίδες αυτές ενισχύθηκαν, όταν διέρρευσε πως πλησίαζε μία συμφωνία.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν δεν απέδωσαν καρπούς και η τακτική επαφή μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει σταματήσει.

Πηγές δήλωσαν στην Telegraph ότι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες και η Αθήνα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να ξεκινήσουν εκ νέου, αν και οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί.

Στο τραπέζι τέθηκαν διάφορες επιλογές. Αυτές περιλάμβαναν την αποστολή «εκ περιτροπής» από την Ελλάδα μιας συλλογής αρχαίων αντικειμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο ως αντάλλαγμα και εγγύηση της τελικής επιστροφής των θησαυρών του Παρθενώνα.

«Μπλόκο» σε συμφωνία τύπου «Ταπισερί της Μπαγιέ»

Η είδηση ​​της κατάρρευσης έρχεται μετά τα εγκαίνια της έκθεσης της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας δανείου που υπέγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Νίκολας Κάλιναν, διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, υποστήριξε ότι η συμφωνία για την Ταπισερί θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συμφωνία με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και να προχωρήσει στην άμβλυνση των διαφορών που έχουν αναπτυχθεί με μακροχρόνια δάνεια. Ο ίδιος υποστήριξε πως η συμφωνία με τη Γαλλία προσφέρει μια «ακτίδα ελπίδας για να προχωρήσουμε» με την Ελλάδα.

Αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την Αθήνα, με πηγές να επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία της ταπισερί της Μπαγιέ, ούτε το μεσαιωνικό κέντημα είχε αποσπαστεί για να μεταφερθεί σε άλλη χώρα.