Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια για τρία ανήλικα άτομα σε ρέμα – Τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στις Αρχές για τρία ανήλικα άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ρέμα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τους ανήλικους αναζητούσαν αρχικά οι γονείς τους. Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και τελικά τα παιδιά εντοπίστηκαν σε ρέμα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που τα προσέγγισε και τα μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.