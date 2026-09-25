Γιώργος Μαζωνάκης: “Υπήρχε μία ένταση στη φωνή της γιατρού, ένα άγχος” αποκαλύπτει ο προμηθευτής του απινιδωτή

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ψυχορραγούσε στο περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι, η 56χρονη γιατρός έπαιρνε τηλέφωνο τον προμηθευτή του απινιδωτή επειδή δεν ήξερε ούτε να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα που μπορεί να έσωζε τη ζωή του αγαπημένου τραγουδιστή.

Το μόνο νόμιμο μηχάνημα του ιατρείου των δύο γιατρών, που είναι προφυλακισμένοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, ήταν ο απινιδωτής, και αυτός… δεν λειτουργούσε.

Το MEGA και η εκπομπή “Live News” έφεραν στο φως σήμερα Παρασκευή τον διάλογο του ανθρώπου που προμήθευσε τον απινιδωτή στο ζευγάρι των γιατρών και η αποκάλυψη σοκάρει: “Με παίρνει τηλέφωνο η γιατρός και μου λέει: «Εδώ προσπαθούμε με τον απινιδωτή, δεν δουλεύει». Υπήρχε μία ένταση στη φωνή της γιατρού, ένα άγχος”, αφηγείται ο προμηθευτής του απινιδωτή.

Οι γιατροί τον αγόρασαν το 2022, αλλά δεν δοκίμασαν το μηχάνημα ούτε μία φορά.

Στο μεταξύ, ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχωρά στις επόμενες ανακριτικές ενέργειες.

Με αίτημά του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζητά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αρκετών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, και όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών.