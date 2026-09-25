Βάνα Μπάρμπα: Δεν θέλω να πάω στη Βίσση, θέλω να βλέπω άλλους καλλιτέχνες τώρα πια

Στον καναπέ της εκπομπής “Studio στις 3” φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (25/9/2026) η Βάνα Μπάρμπα, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός συνάντησε ξανά τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, λίγους μήνες μετά την τελευταία τους τηλεοπτική κουβέντα -τότε στη συχνότητα της ΕΡΤ1- και περιέγραψε, μεταξύ άλλων, τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από ενάμιση χρόνο.

«Πέρασα ένα εγκεφαλικό, παιδιά, ήταν ισχαιμικό, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν το κατάλαβα. Το εγκεφαλικό το έπαθα τη νύχτα και το κατάλαβα, όταν με πήγαν στον νευρολόγο», αφηγείται η Βάνα Μπάρμπα.

«Σηκώνομαι το πρωί και δεν έχω άρθρωση, δεν μπορώ να φωνάξω να μιλήσω. Είχα την κοπέλα, τη Μαριμπέλ, στο σπίτι και της λέω “πάρε τηλέφωνο τη Φαίδρα” και δεν μπορούσα να μιλήσω, έκλαιγα. Δεν είχα την αίσθηση, όλο αυτό εδώ (σ.σ η γνάθος) ήταν μουδιασμένο. Έπαθα πανικό. Δεν μπορούσα να πω λέξη. Ήτανε άναρθρες κραυγές φόβου», περιγράφει η ηθοποιός για την περιπέτεια υγείας.

«Φαντάσου, όταν με πήγαν στο Ασκληπιείο, στο νευρολογικό, με κατάλαβαν αμέσως και είμαι ευγνώμων για το νοσοκομείο. Είπαν αμέσως ότι είναι ισχαιμικό. Λέει “δεν μπορεί να μιλήσει” και μου έκαναν κατευθείαν μαγνητική. Μου έβαλαν κατευθείαν να μου κάνουν μια θεραπεία για το κεφάλι για να δουν αν είναι αιμορραγικό.

Θα μπορούσα να μείνω. Στο αιμορραγικό μένεις για όλη σου τη ζωή ανάπηρος. Δόξα τω Θεώ που ήταν ισχαιμικό.

«Συνήλθα μετά από μια βδομάδα, πέντε μέρες, σχετικά γρήγορα. Ξύπναγα το άλλο πρωί: λογοθεραπεία. Ερχόταν η γιατρίνα από πάνω, έλεγε “να πούνε αυτό”. Έρχονταν οι φίλοι μου απ’ έξω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κι ο κόσμος έξω από το νοσοκομείο. Και ίσως και η αγάπη του κόσμου με βοήθησε πολύ. Βέβαια, έκανα λογοθεραπεία. Φοβήθηκα», συνεχίζει στην ιστορία της η Βάνα Μπάρμπα.

Μάλιστα, στο κλείσιμο της συνέντευξης η Βάνα Μπάρμπα ρωτήθηκε για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση αύριο, Σάββατο 26/9/2026, στο ΟΑΚΑ.

«Να σου πω, δεν θέλω να πάω στη Βίσση. Την είδα στο Καλλιμάρμαρο και τη χάρηκα. Τώρα πια δεν… Θέλω να βλέπω άλλους καλλιτέχνες», απάντησε η ηθοποιός.