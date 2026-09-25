Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για την κατάθεση της νοσηλεύτριας: “Είναι εξοργιστική, ψευδής”

Ο δικηγόρος Γιώργος Λυκούδης αναφέρθηκε στην άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολιάζοντας παράλληλα την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία επιβεβαίωσε ότι στον γνωστό τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο έμπειρος δικηγόρος εξέφρασε, ωστόσο, σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης κατάθεσης.

«Από την πρώτη στιγμή, εκείνα τα κρίσιμα 24ωρα η έγκληση μου ήταν να ανοίξουν στόματα αλλά να πουν αλήθειες, να μην εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες και να μην καλύψουν οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Είναι γεγονός ότι η κατάθεση που εδόθη χτες από τη συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι υποβολιμιαία και καθοδηγούμενη. Και εξυπηρετεί τη στρατηγική του γιατρού», σημείωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ANT1. Και εξήγησε:

«Γιατί ενώ δεν εισφέρει στην πραγματικότητα τίποτα, γιατί παραβιάζει ανοιχτές θύρες, λέγοντας ότι πρώτον επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο, είναι κάτι που θα προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ποιος επικοινώνησε με ποιον, άρα η αναισθησιολόγος θα ερχόταν και θα έλεγε ότι με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν ποιο αντίδοτο θα δώσω για τη μέθη, επιβεβαίωσε ότι πριν την κατάθεσή της την πρώτη στην αστυνομία είχε συνομιλία με την κατηγορουμένη που της είπε συντεταγμένα πρέπει να πάνε, και αυτό θα προέκυπτε από την άρση του απορρήτου.

Επίσης είπε για τη μέθη, κάτι που θα προέκυπτε από την τοξικολογική εξέταση που θα έρθει.

Άρα δεν εισέφερε στην πραγματικότητα κάτι. Δεν είναι αποκαλυπτική όπως πολλοί συνάδελφοί σας είπαν και βοηθάει πάρα πολύ την πορεία της ανάκρισης.

Αντιθέτως, όσον αφορά τον γιατρό, υποστηρίζει ένα αφήγημα που εφευρέθηκε ότι δήθεν στις 15.30 κοιμήθηκε στον καναπέ (ο γιατρός) σε κοινόχρηστο χώρο ενώ ένας άνθρωπος έχανε τη ζωή του, ενώ υπήρχαν πέντε εργαζόμενες μέσα και μάλιστα όταν ξύπνησε δεν πήγε στον Γιώργο (Μαζωνάκη) αλλά πήγε για να δει έναν ασθενή και μάλιστα στις 16.06, 15 λεπτά δηλαδή πριν πάει το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον Γιώργο, ο κατηγορούμενος αυτό που έκανε ήταν να εκδίδει παραπεμπτικά.

Αυτά παραβιάζουν τη λογική. Γι’ αυτό λέω ότι η κατάθεση της εργαζόμενης είναι εξοργιστική, ψευδής».

Επί της ουσίας, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη έδωσε σαν “τυράκι” κάποια πράγματα που θα μαθαίνονταν έτσι κι αλλιώς για να διευκολύνει την αποφυλάκιση του γιατρού.

Για τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν έκαναν έλεγχο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης: Η γιατρός έκανε τα πάντα να τον αποφύγει

«Δεν μπορώ να ξέρω εάν είναι και σε αυτό το κομμάτι αληθής η κατάθεση. Εάν είναι προκύπτουν δύο συμπεράσματα:

Το ένα είναι ότι η γιατρός έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον έλεγχο και το δεύτερο συμπέρασμα, ότι οι ελεγκτές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.

Είμαι βέβαιος ότι όλη η κοινωνία κατανοεί πως αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι βαθιά ουσιαστικοί. Είναι τυπικοί και καλύπτονται από συντεχνιακό πέπλο. Δεν ξέρω εάν κρύβεται κάτι άλλο, κάποιο άλλο συμφέρον από πίσω, τουλάχιστον όμως το συντεχνιακό κρύβεται».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον κ. Λυκούδη γιατί επιμένει τόσο πολύ και εστιάζει στην κουβέρτα με την οποία σκεπάστηκε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

«Θέλω να μην λείψε ούτε ένα κομματάκι που συνθέτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε ο Γιώργος τη ζωή του. Κανένα δεν θα λείψει. Τα πάντα να βγουν στην επιφάνεια, τα πάντα να αναδειχθούν και να συναξιολογηθούν από αυτούς που πρέπει.

Είναι δεδομένο ότι θα ασκηθεί δίωξη (εις βάρος εργαζομένων στο ιατρείο). Έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις. και ως προς τον χρόνο προσέλευσης του Γιώργου στο ιατρείο και οι 4 είπαν ότι πήγε 15.30 και 16.00 που είναι ψέματα, αλλά και για τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα αναδειχθούν από την αξιοποίηση των στοιχείων.»

Ο κ. Λυκούδης δεν απέκλεισε ούτε την περίπτωση της συνέργειας.