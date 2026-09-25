“Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase”: Επέστρεψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και εν

Τη… χρυσόσκονή της που είναι όμως γεμάτη με πόνο, βία, απόρριψη και κακοποίηση, σκόρπισε στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών η… Μέριλιν Μονρόε.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Χόλυγουντ το ΚΘΒΕ σε συνεργασία με την Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν για δεύτερη σεζόν την παράσταση «Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase»,

Το έργο για τη λαμπερή σταρ που υπογράφει η Ροδή Στεφανίδου και σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολλάρι, και αγαπήθηκε, την περασμένη σεζόν από τους θεατές ανεβαίνει, για λίγες μόνο παραστάσεις, στο Φουαγιέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Μια παράσταση, φόρος τιμής, για μια μοναδική προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: Έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της…»

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Η Μέριλιν Μονρόε, ως παγκόσμιο «σύμβολο του σεξ» και «απόλυτη σταρ» του κινηματογράφου, συνεχίζει να «απασχολεί» ακόμα και σήμερα. Το έργο της Ροδής Στεφανίδου επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν, καθώς αφηγείται, μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας, τα θραύσματα της ζωής της.

Μια παράσταση που επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραυστη και κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη «γυναίκα» πέρα από την «εικόνα». Μια γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά την μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς δαίμονές της, αλλά πάνω από όλα ψάχνει ν΄ αγαπηθεί και ν΄ αγαπήσει.

Λίγα λόγια για το έργο

Στις 5 Αυγούστου 1962 η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό. Πίσω από την εικόνα κρύβεται μια γυναίκα μόνη και ευάλωτη. Και πίσω από αυτήν, μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης και αποφασιστικότητας. Ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα λαμπερή και ταυτόχρονα απελπισμένη.

Εκκινώντας από τη νύχτα του θανάτου της, η ζωή της Μέριλιν ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις και μαρτυρίες. Ισχυροί άνθρωποι του πολιτικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, γάμοι, ερωτικές σχέσεις και οικεία πρόσωπα διαπερνούν τη ζωή της — μια ζωή που ακροβατεί ανάμεσα στη ματαιοδοξία και στην ανάγκη για αληθινή σύνδεση.Μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για ένα σύμβολο, που αποκαλύπτεται στις πιο ανθρώπινες και ευάλωτες πλευρές του.

Κατάλληλο για θεατές άνω των 15 ετών

Σημείωμα σκηνοθέτη

Η Μέριλιν Μονρό είναι η καλύτερη αφηγήτρια της δικιάς μας ζωής.

Άραγε οι μύθοι μπορούν να αφηγηθούν στη σκηνή;

Πως να χωρέσεις σε μια παράσταση την ζωή τους;

Πως να μαζέψεις τις σπαραξικάρδιες στιγμές, τη λάμψη, την μοναξιά, το τραύμα, την άγρια και ανελέητη πάλη και συνάμα το θείο άγγιγμα ενός πλάσματος;

Η Μέριλιν Μονρό, ως παγκόσμιο «σύμβολο του σεξ» και «απόλυτη σταρ» του κινηματογράφου, συνεχίζει να «απασχολεί» ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά τη γέννησή της. Ηπροσωπικότητά της συνεχίζει να ασκεί γοητεία ακόμη και σήμερα. Η είδηση του απροσδόκητου και πρόωρου θανάτου της, αποτέλεσε την αρχή του μύθου. Ένας μύθος που τα περιλαμβάνει όλα. Τα αναπάντητα ερωτηματικά γύρω από τον θάνατό της -με τον κλειστό φάκελο του FBI, ο οποίος άνοιξε ξανά και έκλεισε οριστικά την δεκαετία του ’80. Την πολυτάραχη ιστορία της ζωής της, με την δύσκολη παιδική ηλικία- μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία- τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί και την έλλειψη της μητρικής αγάπης, καθώς η μητέρα της νοσηλεύτηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Τέλος την είσοδό της στη βιομηχανία του Χόλυγουντ και τους τρεις γάμους της.

Το έργο επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν. Μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας αφηγείται τα θραύσματα της ζωής της. Επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραυστη και κατακερματισμένη της καρδιά. Να φωτίσει τη «γυναίκα» πέρα από την «εικόνα», που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά την μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς δαίμονές της, αλλά πάνω απ΄ όλα ψάχνει ν΄ αγαπηθεί και ν΄ αγαπήσει. Με αφορμή τον θάνατο της «στήνεται ένα γαϊτανάκι» προσώπων, ρόλων, με άχρονη αλληλουχία γεγονότων και συμβάντων.

Ένα έργο φόρος τιμής για μια σπουδαία προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: Έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Αποκοιμήθηκε ξαπλωμένη κάθετα στο κρεβάτι της, με ορό το καλώδιο του τηλεφώνου της που…»

Ένκε Φεζολλάρι

Συντελεστές

Κείμενο: Ροδή Στεφανίδου

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Μουσική: TheKunderaProject

Σχεδιασμός φώτων: Γιάννης Κυρατζής

Video: ΆνταΛιάκου

Οργάνωση παραγωγής: Ματίνα Παγουλάτου

Φωτογραφίες: MikeRafail | Thatlongblackcloud





*Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χρήστος Δέλλιος

*Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Μέριλιν)

Χρήστος Παπαδημητρίου (Αφηγητής)

Πληροφορίες

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθν. Αμύνης 2)

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Κρατήσεις εισιτηρίων στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Προπώληση εισιτηρίων: 2117700000 | MORE.com | καταστήματα PUBLIC | καταστήματα NOVA

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη- Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 19:00 και 21:00

Κυριακή: 20:00

Ωράριο Ταμείων:

Βασιλικό Θέατρο:

Δευτέρα- Παρασκευή: 08:30- 21:30

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ημέρες Πέμπτη (λαϊκή) στις 21:00 και Σάββατο στις 19:00

Γενική είσοδος: 11€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό – Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Ομαδικό Φοιτητικό: 5€ (άνω των 10 ατόμων)

Ομαδικές κρατήσεις: 7€(άνω των 10 ατόμων): 2315 200 011 & 2315 200 012.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Μέλη του Συλ. Υπαλ. Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος: 5€

Ατέλειες: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτήριου 5€.

Ισχύουν ατέλειες: ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑ, ΣΕΗ, Τμημάτων Θεάτρου, Δραματικών Σχολών, Σκηνοθετών.

Άνεργοι: Δωρεάν 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτηρίου 5€.