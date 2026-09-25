MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη: Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τη Σαντορίνη επισκέπτεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο του νησιού, Ν. Ζώρζο, ανέφερε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, «διότι όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι».

Τόνισε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει κεντρικό γνώμονα να σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί και όχι οριζόντια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη», επεσήμανε και πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού όπου θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε «να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς. Το απόγευμα θα έχει σύσκεψη με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη εντάσσεται στο σχέδιο επισκέψεων κλιμακίων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε νησιά των Κυκλάδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Με υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Δωρεάν Πρόληψης της Οστεοπόρωσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ενός λεπτού σιγή στα εθνικά πρωταθλήματα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Σε απόγνωση γονείς και μαθητές στην Πυλαία: Χωρίς σχολικό λεωφορείο 187 παιδιά – Ξεκινούν κινητοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ανδρουλάκης δευτερολογία: Τα μαύρα σύννεφα είναι στη διαφθορά, στην ατιμωρησία, στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Όχι Άλλο Κάρβουνο” από σήμερα στο Θέατρο Κολοσσαίον