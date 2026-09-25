Θεσσαλονίκη: 19χρονος συνελήφθη με 112 γραμμάρια κάνναβης στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
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Στη σύλληψη ενός νεαρού ημεδαπού προχώρησαν πρωινές ώρες χθες (24/9), περιπολούντες αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 19χρονο άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, στην περιοχή της Πυλαίας.
Στην κατοχή του βρέθηκαν:
- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 112,2 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
- 5 αυτοσχέδια τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και
- Μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα τριμμάτων κάνναβης.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.