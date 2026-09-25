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Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές – Στη λεία και ένας σκύλος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις κλοπών σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο στην περιοχή Κορδελιού – Ευόσμου της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, εξιχνίασαν επτά περιπτώσεις κλοπών και συγκεκριμένα δύο κλοπές από καταστήματα και πέντε σε δημόσιο χώρο, πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2024 – Μαΐου 2025, σε περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή οκτώ ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883,5 ευρώ κι ένα ζώο συντροφιάς (σκύλο).

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Εύοσμος

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