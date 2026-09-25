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Ιράν: Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνει η Τεχεράνη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

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THESTIVAL TEAM

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Το Ιράν έχει παρουσιάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί είπε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι πρότεινε ένα σχέδιο επτά ημερών, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαμεσολαβητών, ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο ιρανός υπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι «τίποτε περισσότερο» απ’ αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο.

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ μέσω ενός μεσολαβητή, ανέφεραν οι New York Times και το CNN.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο CNN ότι έχουν «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών».

Αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την Τρίτη συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν οι πρώτες τέτοιες διαπραγματεύσεις σε διάστημα μηνών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

Στενά του Ορμούζ

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